Milan, Castillejo annuncia sui social: “Manca poco per tornare”

Samu Castillejo, esterno del Milan, è fuori da diverse settimane per infortunio. Lo spagnolo sui social si sbottona sul rientro

Nonostante i rientri di Mike Maignan e Rafael Leao contro il Sassuolo, ci sono da registrare altre assenze per il Milan. Se Fikayo Tomori è ormai pronto, diversa è la situazione relativa a Davide Calabria e Ante Rebic, che saranno sicuramente out contro il Genoa. Come sta invece Samu Castillejo? Lo spagnolo è fuori da ormai un mese per una lesione al flessore della coscia sinistra. Ma per rivederlo in campo manca poco. E' lo stesso giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, a scrivere questo messaggio: "Manca poco per tornare". Sarà convocabile già per mercoledì? Leggi la nostra intervista esclusiva ad un ex compagno di Ibrahimovic all'Ajax