Milan, festeggiamenti per il Capodanno cinese: al via l’anno del coniglio

Il Milan, attraverso i propri social, ha fatto gli auguri di buon capodanno cinese, ricordano che prende il via l'anno del coniglio

È cominciato l'anno del coniglio. Il Milan , anche per i numerosi supporter provenienti dalle nazioni asiatiche e in modo particolare dalla Cina, ha voluto augurare a tutti i tifosi un buon capodanno cinese. E lo ha fatto attraverso un video diffuso attraverso i propri social.

Tale video rappresenta una famiglia cinese composta da una madre, un padre e un figlio. Quest'ultimo, in modo particolare, sta svolgendo dei lavoretti in cui ritaglia uno stemma del Milan e subito dopo, quando si affaccia ala finestra vede il capitano Davide Calabria che lo saluta.