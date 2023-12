Milan, c’è anche chi gioisce. Camarda festeggia il suo gol | FOTO

Due cuori uno rosso e uno nero. Camarda ha pubblicato due foto per la gioia del suo gol in Genoa-Milan, valida per il campionato Primavera

Un giorno non felicissimo per i tifosi del Diavolo: la squadra di Pioli perde malamente contro l'Atalanta e le critiche piovono. C'è anche chi può festeggiare. Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato per 2-1 il Genoa Under 19 al 'PUMA - House of Football/Vismara' in occasione della 13^ giornata di Primavera 1.Una gara dura per i giovani rossoneri che hanno rimontato dopo essere passati sotto. A guidare la compagnia il solito Francesco Camarda, tornato al gol anche in campionato. Ecco il suo post su Instagram.