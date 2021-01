Milan, Calhanoglu: “Si va ai Quarti di Coppa Italia! Ora testa al campionato”

Milan, Calhanoglu dopo la vittoria in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un primo tempo in panchina, Hakan Calhanoglu è entrato per dare una sterzata alla manovra del Milan. L’ingresso del turco ha dato una spinta in più, tanto che i rossoneri hanno provato più volte a trovare il vantaggio. Nonostante ciò, non sono bastati nemmeno 120 minuti a Milan e Torino per avere la meglio senza l’ausilio dei rigori. Il penalty decisivo è stato segnato proprio dal numero 10 rossonero, glaciale dal dischetto come accaduto contro Rio Ave e Lazio. Dopo il match, attraverso il proprio profilo Instagram, Calhanoglu ha così festeggiato la vittoria non dimenticando, ovviamente, il cammino in campionato. Ecco il post.