Milan, Calhanoglu si allena a Milanello: “First step” (FOTO)

Milan, Calhanoglu si allena a Milanello

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, Hakan Calhanoglu non ci sarà in Bologna-Milan. Come appreso dalla nostra redazione, il turco non ha raggiunto i propri compagni di squadra a Bologna. L’ex Bayer Leverkusen, infatti, viene da due settimane di inattività, e dunque si è preferito posticipare il suo ritorno per la partita contro il Crotone, in programma il 7 febbraio prossimo.

A testimonianza di ciò che abbiamo scritto, Calhanoglu si sta allenando nel centro sportivo di Milanello. Il fantasista ha pubblicato una stories Instagram con scritto: "First step". L'obiettivo è quello di recuperare la migliore condizione fisica in vista della prossima gara contro il Crotone.