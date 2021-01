Milan, Calhanoglu: “Orgoglioso delle 150 presenze con questo grande club”

Benevento-Milan: 150^ presenza in rossonero per Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera, in occasione di Benevento-Milan 0-2, il fantasista turco Hakan Calhanoglu ha raggiunto quota 150 presenze ufficiali con la maglia rossonera.

Calhanoglu ha disputato, infatti, 117 gare in Serie A, poi 21 in Europa League, quindi 11 in Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana del 2018. In maglia rossonera, fin qui, ha messo a segno 29 gol e fornito 45 assist.

L’ex Amburgo e Bayer Leverkusen, dunque, ha scelto di festeggiare il grande traguardo delle 150 gare con il Milan con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘.