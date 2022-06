Milan, Calabria: “Stagione intensa, ora vacanze e ripartire al meglio”

Davide Calabria ha chiuso la sua stagione calcistica. Ora le vacanze e poi la ripartenza in vista della prossima annata con il Milan

Davide Calabria ha decretato chiusa la sua stagione calcistica. Ora le vacanze e poi la ripartenza in vista della prossima annata con il Milan . Il 4 luglio, infatti, è previsto il raduno a Milanello. Calabria è entrato stabilmente anche nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini. A settembre si disputeranno le ultime due gare del girone di Nations League e il terzino rossonero vorrà esserci e fare bene.

"Si conclude qui una stagione intensa, sudata e ricca d’emozioni. Coronata dalla vittoria del nostro 19° scudetto. Godiamoci un po’ di vacanze per ripartire al meglio il prossimo anno, sia in rossonero che in azzurro".