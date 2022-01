Milan, Calabria suona la carica in vista dei prossimi impegni: “Avanti”

Davide Calabria vuole dimenticare la sconfitta contro lo Spezia e guardare avanti in vista delle prossime gare. Ecco il post Instagram

Davide Calabria immaginava sicuramente un rientro in campo diverso due mesi dopo l'infortunio al polpaccio e il Covid. Il terzino destro del Milan, subentrato nel secondo tempo al posto di Alessandro Florenzi, ha subito sottolineato la sua importanza con una buona prestazione nonostante una condizione fisica di certo non impeccabile. La sconfitta contro lo Spezia è da dimenticare, per questo motivo il numero 2 invita tutti quanti a guardare avanti. Ecco il post pubblicato su Instagram.