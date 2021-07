Milan, Calabria si presenta con due giorni di anticipo a Milanello

Davide Calabria già carico per la nuova stagione del Milan. Si presenta al Centro sportivo con due giorni d'anticipo: la storia su Instagram

Il terzino è molto attaccato ai colori rossoneri e non perde mai l'occasione per dimostrarlo. Calabria è in fase di recupero dopo l'operazione dello scorso 27 maggio per risolvere un problema di ernia inguinale. Durante l'ultima stagione, il laterale è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Milan verso la Champions League: il giocatore ha collezionato 32 presenze in Serie A mettendo a segno 2 gol.