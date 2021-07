Milan, Calabria ritorna in gruppo. Il terzino: “Di nuovo in pista”

Ottime notizie per il Milan, che riaccoglie in gruppo Davide Calabria dopo l'operazione chirurgica dello scorso maggio. Il post del giocatore

Dopo il riposo della giornata di ieri, il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per proseguire la preparazione in vista della prossima stagione. E lo ha fatto accogliendo in gruppo Davide Calabria, out per infortunio dal maggio scorso dopo l'intervento chirurgico dello scorso maggio. Il terzino rossonero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha celebrato così il suo ritorno.