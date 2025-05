Milan, bordata di Calabria a Conceicao: i due sfottò sono già diventati virali

Davide Calabria , ex capitano del Milan , si è reso protagonista di un doppio sfottò nei confronti di Sérgio Conceicao . I due, infatti, si erano lasciati non benissimo dopo l'addio del terzino direzione Bologna . Negli occhi di tutti è rimasta la scena al termine della sfida contro il Parma , quando il calciatore italiano e il tecnico del Diavolo erano quasi arrivati a mettersi le mani addosso dopo un diverbio. Al momento erano stati separati e nelle interviste post match avevano smorzato il tutto, ma che qualcosa non fosse a posto si era capito. Ed è stato confermato dal saluto freddo dopo la conquista della Coppa Italia da parte dei felsinei.

Nelle scorse ore il Bologna ha festeggiato proprio la conquista della Coppa Italia. E Davide Calabria ha mandato un messaggio non troppo velato al suo ex allenatore. L'ex capitano del Milan è stato infatti pizzicato mentre faceva vedere una scritta sul suo cellulare: 'Qualcuno ha un sigaro?', con chiaro riferimento al sigaro fumato da Sérgio Conceicao dopo la vittoria in Supercoppa Italiana. Non solo, perché poi ha messo anche like ad un commento di un utente su 'Instagram' che diceva: "Sono contento per te Davide, sbattila in faccia a quel mezzo uomo di Sérgio Conceicao".