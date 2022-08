Milan, Calabria sarà capitano: l’ufficialità con un video su Instagram

Con un video su Instagram, il Milan ha certificato il passaggio della fascia di capitano a Davide Calabria, erede designato di Alessio Romagnoli. La notizia era nell'aria visto che già nella scorsa stagione, complici le tante partite non giocate da Romagnoli, Calabria ne aveva preso il ruolo in tal senso. Il terzino bresciano classe 1996, arrivatoin rossonero nel 2007, dopo aver sostenuto tutta la trafila delle giovanili, è diventato un punto fermo della prima squadra. Da oggi Calabria avrà anche la fascia di capitano del Milan al braccio. In basso il video pubblicato sui social dal Diavolo.