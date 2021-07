Milan, Calabria abbraccia Giroud: “Benvenuto nella nostra grande famiglia”

Davide Calabria accoglie il francese Olivier Giroud con una storia Instagram. Il terzino del Milan: "Benvenuto nella nostra grande famiglia"

Davide Calabria utilizza il proprio profilo Instagram per dare il benvenuto al Milan al neo attaccante del Olivier Giroud. Il francese ha firmato un contratto biennale ed è molto entusiasta di far parte del club di via Aldo Rossi .

I costi dell'operazione sembrano essere convenienti per i rossoneri. Il Chelsea ha ricevuto un milione di euro per il cartellino del giocatore e quest'ultimo percepirà 3,5 milioni di euro a stagione . Ecco la storia con la quale Calabria ha accolto Giroud al Milan .

Il terzino rossonero ha repostato il video di presentazione utilizzato dal profilo ufficiale del Milan per annunciare l'arrivo del francese, aggiungendo la frase: "Welcome in our big family Olivier". Un'accoglienza molto carina da parte di Calabria, il quale vuole far sentire subito a suo agio il nuovo compagno di squadra. Milan, ha parlato Tomori: leggi e ascolta qui l'intervista integrale >>>