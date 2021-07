Milan, Giroud: “Orgoglioso di giocare nel club di Sheva. Era il mio idolo”

Olivier Giroud, neo attaccante del Milan, ha raccontato della sua ammirazione per Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni sul suo idolo

Olivier Giroud, neo attaccante del Milan, ha raccontato della sua ammirazione per Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni sul suo idolo ai microfoni di Milan TV: "Sono molto orgoglioso di poter giocare per il Milan, ammiravo la Serie A da piccolo. Il mio giocatore preferito da piccolo era Shevchenko. Sono molto fortunato a giocare nel club dove ha giocato lui: è per questo sono qui". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali del nuovo attaccante rossonero