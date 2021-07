Milan, buon compleanno a José Altafini: gli auguri del club sui social

Oggi, 24 luglio, José Altafini compie 83 anni. Il Milan, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto augurargli buon compleanno

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un doveroso post di auguri per la leggenda José Altafini, che compie oggi 83 anni. In maglia rossonera, l'italo-brasiliano ha vinto una Coppa di Campioni da assoluto protagonista nel 1963, segnando una doppietta decisiva nel 2-1 finale contro il Benfica. Inoltre non bisogna dimenticare i due campionati vinti nel 1959 e nel 1962. Buon compleanno anche dalla nostra redazione, José!