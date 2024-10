Milan-Bruges, Gabbia esulta: “Vittoria importante nel nostro stadio”

Matteo Gabbia ha condiviso la sua gioia sui social dopo la vittoria del Milan per 3-1 contro il Brugge: arrivati i primi 3 punti in Champions

Matteo Gabbia ha condiviso la sua gioia sui social dopo la vittoria del Milan per 3-1 contro il Bruges, un risultato che segna la prima affermazione dei rossoneri in questa edizione della Champions League. Sulla sua pagina Instagram, il difensore ha espresso entusiasmo per il trionfo ottenuto a San Siro, sottolineando l’importanza di questo risultato per il morale della squadra.