Quella di Milan-Bruges è una di quelle serate che Francesco Camarda ricorderà sicuramente per tutta la vita. Dopo l'esordio in Serie A, avvenuto nella passata stagione contro la Fiorentina, il classe 2008 ha fatto il suo debutto in Champions League a San Siro. Davanti al pubblico amico che ha scandito il suo cognome come si usa fare con i grandissimi. Davanti ai genitori commossi che lo hanno applaudito, hanno versato lacrime di gioia e si sono uniti al coro del resto dello stadio. Il talento rossonero è diventato in questo modo l'italiano più giovane a fare il suo esordio nella massima competizione europea.