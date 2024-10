Milan, Abraham sul debutto Champions di Camarda: “Futuro luminoso”

Ieri sarà ricordato come un giorno significativo non solo per il Milan, ma per l’intero calcio italiano, grazie a Francesco Camarda.

Redazione 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 23:46)

Ieri sarà ricordato come un giorno significativo non solo per il Milan, ma per l’intero calcio italiano, grazie a Francesco Camarda. Il giovane talento rossonero ha fatto il suo esordio in Champions League al 75esimo minuto della partita contro il Bruges, diventando così il più giovane italiano di sempre a calcare il terreno di gioco nella prestigiosa competizione.