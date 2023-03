Milan, Brahim Diaz è carico: “Quarti di finale, vi aspettiamo”

Che potesse essere una serata magica lo sapevano tutti i tifosi rossoneri e difatti, nonostante un brivido finale, il Milan riesce a staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League. Come i suoi compagni, anche Brahim Diaz ha voluto condividere tutta la sua felicità per questo traguardo, con un post sul proprio profilo Instagram. Il talento spagnolo è stato sicuramente tra i migliori in campo, così come all'andata, facendo saltare parecchie volte il banco grazie alle sue giocate.