Milan, goditi Maignan: Donnarumma, quali ambizioni ha il PSG?

Continua il percorso di crescita del Milan . Dopo la conquista dello scudetto nel corso della passata stagione e il ritorno in Champions League dopo anni di difficoltà, il Diavolo è rientrato a far parte delle prime otto in Europa. Grazie al successo nel doppio confronto contro il Tottenham , i ragazzi di Stefano Pioli hanno fatto irruzione nell'élite del calcio internazionale.

Mentre l'estremo difensore transalpino si gode la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e forse comincia a sognare anche in grande, a chilometri di distanza un altro portiere esce dal campo con l'ennesima delusione. Il PSG ha perso 2-0 contro il Bayern Monaco e ancora una volta, come spesso accaduto nelle ultime stagioni, manca l'appuntamento con la storia.

A difendere la porta dei parigini, nella serata di ieri, c'era Gianluigi Donnarumma. Quello stesso Donnarumma che, dopo aver lasciato il Milan per atterrare all'ombra della Torre Eiffel aveva anche giustificato la sua scelta sostenendo come lui e il Diavolo avessero "ambizioni diverse". Resta ancora da capire quali siano queste ambizioni, dal momento in cui il PSG più che vincere il campionato di Ligue 1 non ha fatto altro. E intanto i tifosi rossoneri si godono Maignan, leader indiscusso in campo e nello spogliatoio. Calciomercato Milan, visite mediche per il talento Boakye