Milan, Brahim Diaz pronto al rientro: il post sui social

Milan, Brahim Diaz pronto al rientro

Il trequartista del Milan Brahim Diaz è pronto al rientro e giovedì sera contro la Stella Rossa potrebbe anche avere uno spezzone a gara in corso. L’indizio arriva direttamente dai social, dove oggi lo spagnolo ha pubblicato un post con una parola molto chiara: “Ready”. In inglese significa “Pronto” e l’ex Real Madrid potrebbe essere un’ottima risorsa per la squadra di Pioli, dal momento che Brahim è in grado di cambiare passo e saltare l’uomo con grande qualità.