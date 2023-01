Milan, Brahim Diaz e le 100 presenze: ecco il premio

Il Milan , domani, dovrà affrontare una gara molto importante. La Supercoppa italiana contro l'Inter , rappresenta uno svincolo fondamentale per la stagione rossonera. Vincere questo trofeo potrebbe dare la giusta spinta alla squadra di Pioli per riprendersi. In campo per il derby ci sarà anche Brahim Diaz .

"Ricevendo il suo premio per le 100 presenze per il Club". Lo spagnolo, molto sorridente, ha ritirato il premio dalle mani di Paolo Maldini. Poi è stato celebrato da tutti i compagni tra sorrisi e applausi. Il clima in casa rossonera, in vista del derby di Supercoppa, sembra sereno e molto tranquillo.