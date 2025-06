Nella serata di ieri l'Inter è stato umiliato dal PSG in finale di Champions League e la Curva Sud del Milan non si è fatta attendere per uno sfottò nei confronti dei cugini. Quel 5-0 rifilato dai parigini ai nerazzurri è stato il passivo più ampio subito in un ultimo atto della nella massima competizione europea. Le critiche sono arrivate in primis dai tifosi della Beneamata, rimasti basiti dalla pochezza offerta in campo e dalla reazione inesistenze al dominio degli avversari. Inevitabile, però, che arrivassero le pungolature anche da parte dei tifosi rivali.