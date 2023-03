Milan, il ricordo social: 37 anni fa iniziava l’era Berlusconi

Come riportato dal proprio canale Twitter, il Milan festeggia una delle ricorrenze più importanti della sua storia: 37 anni fa la società rossonera divenne ufficialmente di proprietà di Silvio Berlusconi . Presidente dal 1986 al 2017, con ben 29 trofei vinti col Diavolo, Berlusconi farà sempre parte dell'olimpo dei presidenti più vincenti insieme a Santiago Bernabeu del Real Madrid .

Quasi ricorrente poi il primo scudetto, quello del 1988, contro il Napoli di Maradona . Arrivato dopo un'incredibile rimonta e testa a testa che rimarrà negli annali della storia della Serie A . Così come la vittoria della Coppa dei Campioni 1988/89: In finale i rossoneri battono 4-0 la Steaua Bucarest .

La seconda arriva due anni più tardi, il 23 maggio 1990, a Vienna , Frank Rijkaard decide la finale contro il Benfica , portando a 4 le attuali Champions League nella bacheca del Milan . Si apre poi una nuova dinastia, questa volta con Fabio Capello in panchina, portando a casa il 12esimo scudetto e quella leggendaria vittoria in Coppa dei Campioni contro il Barcellona di Cruijff .

Giungeranno altri trofei, così come altri allenatori vincenti del calibro di Zaccheroni ma soprattutto Carlo Ancelotti. Con quest'ultimo, infatti, Berlusconi metterà in bacheca i suoi ultimi trofei per poi culminare con la Supercoppa Italiana nel 2017.