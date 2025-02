Milan, benvenuto Gimenez: il post che emoziona tutti i tifosi rossoneri

Il Milan ha ufficialmente accolto Santiago Gimenez con una serie di contenuti pubblicati sui propri canali social, tra video e foto che celebrano l’arrivo del nuovo attaccante rossonero. Tra tutti, un post in particolare ha catturato l’attenzione e l’emozione dei tifosi.

Il club ha condiviso un’immagine speciale che racconta il sogno diventato realtà per Gimenez: da piccolo tifoso rossonero a nuovo acquisto del Milan. La foto mostra il giovane Santiago con una palla rossonera tra le mani, simbolo della sua passione per il club sin da bambino. Subito dopo, l’attuale scatto ricreato, con una sola differenza: oggi, quella maglia non è più solo un desiderio, ma la sua nuova realtà.