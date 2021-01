Milan, Bennacer vicinissimo al rientro. La conferma: “La fine del tunnel”

Milan, conto alla rovescia per il rientro

Arrivano ottime notizie da Milanello per il Milan: Ismael Bennacer è finalmente prossimo a rientro in campo. La conferma arriva dallo stesso giocatore che, attraverso i propri profili social, ha pubblicato una sua foto in allenamento con la didascalia: “La fine del tunnel”. Un tunnel in cui il numero 4 rossonero è entrato il 13 dicembre 2020, giorno in cui si è infortunato al bicipite femorale in occasione di Milan-Parma. Adesso però è pronto a riprendersi un centrocampo che, insieme a Franck Kessie, lo vede come titolare inamovibile.

