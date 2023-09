Milan, Bennacer sui social: “Dare tutto per tornare più forte” | (Foto)

Il Milan, in questo inizio di stagione, è partito molto bene anche grazie al nuovo centrocampo, formato da Reijnders, Loftus-Cheek e Krunic. Molti, però, dimenticano Ismael Bennacer, ai box per il brutto infortunio subito nel derby di Champions contro l'Inter. Il centrocampista rossonero, ha pubblicato su Twitter varie foto che lo ritraggono lavorare per recuperare il prima possibile dall'infortunio e tornare in campo con la maglia del Milan. Ecco il suo tweet.