Milan, Bennacer scalpita: “Non vedo l’ora di tornare” | News

Ultime Notizie Milan News: il post di Bennacer

MILAN NEWS – Ismael Bennacer non vede l’ora di rientrare in campo. Il classe 1997, è assente dallo scorso 13 dicembre, quando uscì per infortunio nella ripresa di Milan-Parma 2-2 a ‘San Siro‘.

L’algerino a breve potrebbe tornare a disposizione, ma non è ancora giunto il suo momento. Bennacer, infatti, non dovrebbe rientrare né per Milan-Atalanta di sabato pomeriggio in Serie A e neanche per Inter-Milan di martedì prossimo in Coppa Italia. Possibile invece la sua presenza in Bologna Milan del 30 gennaio.

Bennacer, comunque, ha pubblicato un post su Instagram in cui dimostra la sua voglia di tornare a giocare il prima possibile. Ecco il post: “Ragazzi non vedo l’ora di tornare, per dare tutto per voi e per la maglia! Ancora un po’ di pazienza”.

Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>