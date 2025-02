Milan, Bennacer saluta Calabria: “Hai amato questa maglia, grazie di tutto”

Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , ha da qualche minuto pubblicato un post sul proprio profilo 'X' dedicato al suo ex capitano Davide Calabria . Quest'ultimo, infatti, dopo una vita in rossonero, ha lasciato negli scorsi giorni il Diavolo per cominciare un nuovo capitolo della sua vita, al Bologna . Un addio che lui stesso ha vissuto con una certa commozione, come dimostrano le lacrime all'uscita da Milanello e durante il saluto a giornalisti e tifosi.

Proprio nella giornata odierna lo stesso Davide Calabria ha pubblicato una lunga lettera di addio al Milan, con cui di fatto ha ringraziato tutti. Tra i compagni di squadra con cui ha avuto il migliore rapporto in questi anni c'è senza dubbio Ismael Bennacer, che non ha perso tempo nel dedicargli un post. Lo ha ringraziato per avergli trasmesso la passione per il Diavolo e gli ha augurato il meglio per il futuro.