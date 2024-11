Come spesso accade Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha tenuto aggiornati i tifosi rossoneri sul suo processo di recupero attraverso i propri profili social. Dopo una sessione estiva di calciomercato in cui è stato anche molto vicino alla cessione, con Marsiglia ed Atletico Madrid in particolar modo interessate, l'algerino ha avuto le sue chance anche in campo con la maglia rossonera. Durante la prima delle due soste per le Nazionali, però, ha rimediato un grave infortunio in allenamento. Immediato il rientro in Italia per gli esami approfonditi da parte del Diavolo, che hanno confermato il lungo stop con rientro possibile nel 2025.