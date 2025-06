Milan, Bennacer: messaggio chiaro sui social. Ecco di che si tratta

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha ceduto il centrocampista Ismaël Bennacer, classe 1997, in prestito oneroso (un milione di euro) all'Olympique Marsiglia, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro più 2 di bonus. Il destino del giocatore sarebbe ancora in bilico visto che i francesi non avrebbero ancora deciso cosa fare nel reparto. Ecco le ultime novità.