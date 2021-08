Milan, Bennacer impaziente: “Non vedo l’ora di giocare la Champions”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, si dice impaziente di giocare la Champions League dopo i sorteggi avvenuti a Istanbul

Per molti calciatori del Milan sarà la prima volta in Champions League: tra questi c'è sicuramente Ismael Bennacer. L'algerino, attraverso il proprio profilo Instagram, si è detto impaziente di giocare questa competizione dopo il sorteggio dei raggruppamenti. I rossoneri dovranno affrontare il difficile girone B composto da Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Ecco il post.