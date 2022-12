Milan, Bennacer e Leao nella top 30 degli assist in Serie A

La Lega di Serie A ha pubblicato un video in cui ha stilato i 30 assist di questa parte di stagione: presenti anche Bennacer e Leao del Milan

Il Milan in questa prima parte di stagione, ha portato a casa molti punti. Certo, il distacco con il Napoli è di 8 punti, ma i rossoneri hanno comunque fatto cose buone. Molti giocatori si sono messi in luce: Ismael Bennacer e Rafael Leao sono due dei calciatori più importanti per Stefano Pioli.