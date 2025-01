Uno dei protagonisti indiscussi del successo in Supercoppa Italiana del Milan, nonostante obiettivamente non sia ancora in condizione, è stato Ismael Bennacer. Il centrocampista è appena rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchi mesi e sebbene abbia palesato un ritardo nel recupero alla forma migliore non si è tirato indietro nelle sue giocate.