Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , nella giornata odierna ha incontrato un campione rossonero del passato. Il centrocampista algerino, come noto, non è ancora rientrato dall'infortunio patito qualche settimana fa con la Nazionale dell' Algeria . Nonostante ciò è tornato a lavorare e ad aumentare sempre di più il carico di lavoro. Ancora non è dato sapere quali siano i tempi di recupero del mediano del Diavolo, il cui rientro ad alti livelli farebbe fare un bell'upgrade alla rosa a disposizione di Paulo Fonseca . Quel che è certo è che lui non smette di lavorare.

Nella giornata odierna intanto Ismael Bennacer ha avuto un incontro decisamente importante. Come riportato da lui stesso attraverso una foto pubblicata sul proprio profilo 'Instagram', infatti, l'algerino si trovava in compagnia di Marcel Desailly, ex calciatore del Milan. I due hanno appunto fatto uno scatto insieme, poi postato dal centrocampista sui propri social. Il francese deve anche avergli dato qualche consiglio importante, come confermato dallo stesso Bennacer nella didascalia dell'immagine. Ecco, dunque, il post in questione.