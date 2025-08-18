Milan-Bari, Estupinan ringrazia i tifosi sui social

Ieri sera, prima della partita, il Milan ha presentato i nuovi acquisti del calciomercato estivo. Tra questi, Pervis Estupinan. Il terzino sinistro ecuadoregno è stato l'unico - insieme a Samuele Ricci - a esordire dal primo minuto nella gara ufficiale contro il Bari. La sua prestazione è stata contraddistinta da luci e ombre, che più o meno corrispondono rispettivamente alle sue capacità in fase offensiva e in fase difensiva. Tuttavia, è ancora troppo presto per giudicare.