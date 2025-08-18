Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Bari, Estupinan ringrazia i tifosi sui social

SOCIAL

Milan-Bari, Estupinan ringrazia i tifosi sui social

Pervis Estupinan AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
Pervis Estupinan ieri ha debuttato ufficialmente con la maglia del Milan a San Siro contro il Bari. Ecco il suo post sui social dopo il match
Redazione PM

Ieri sera, prima della partita, il Milan ha presentato i nuovi acquisti del calciomercato estivo. Tra questi, Pervis Estupinan. Il terzino sinistro ecuadoregno è stato l'unico - insieme a Samuele Ricci - a esordire dal primo minuto nella gara ufficiale contro il Bari. La sua prestazione è stata contraddistinta da luci e ombre, che più o meno corrispondono rispettivamente alle sue capacità in fase offensiva e in fase difensiva. Tuttavia, è ancora troppo presto per giudicare.

Milan-Bari, Estupinan ringrazia i tifosi sui social

—  

Al termine del match, Estupinan ha pubblicato sui social un post per festeggiare la vittoria e ringraziare i tifosi: una carrellata di immagini dalla partita di ieri sera.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Modric al debutto ufficiale si è già preso San Siro

La didascalia del post recita: "Felice di debuttare e iniziare questo cammino con il piede giusto. Grazie per questa accoglienza Rossoneri. Forza Milan".

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA