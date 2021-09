Milan, Baresi: “Maldini, la dinastia continua! Complimenti a Daniel” | News

Franco Baresi, leggenda del Milan, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto i complimenti a Daniel Maldini: ecco il suo pensiero

Il gol segnato da Daniel Maldini in occasione di Spezia-Milan non è un gol qualunque. Con la sua rete, si tratta del terzo Maldini in rete con la maglia rossonera dopo suo nonno Cesare e suo padre Paolo, oggi dirigente del Diavolo e presente sugli spalti del 'Picco'. Non sono mancati i complimenti di un'autentica leggenda del club, ovvero Franco Baresi. Attraverso una storia su Instagram, l'ex capitano ha espresso il suo pensiero dopo il grande evento di ieri pomeriggio. "La dinastia continua! Che emozione per te Paolo e complimenti a Daniel", queste le parole apparse sul suo profilo social. Intanto Shevchenko ha parlato del Milan in Champions League.