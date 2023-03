Milan, Baresi su Galbiati: “Caro Italo, sei stato una persona speciale”

In seguito alla scomparsa di Italo Galbiati, ex allenatore del Milan e volto storico del Diavolo, il vice presidente rossonero Franco Baresi lo ha voluto ricordare tramite i propri social. I due si sono incontrati quando la leggenda del club di via Aldo Rossi giocava e Galbiati era il vice di Fabio Capello, in una squadra parecchio vittoriosa.