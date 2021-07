Milan, Ballo-Touré si presenta: “Darò anima e corpo per questo club”

Fodé Ballo-Touré, nuovo terzino sinistro del Milan, è intervenuto su Instagram per celebrare il suo passaggio in rossonero. Ecco il post

Fodé Ballo-Touré è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il senegalese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto un bel messaggio in cui saluta il Monaco e ringrazia i rossoneri per l'accoglienza riservatagli. Queste le sue dichiarazioni: "È partita per una nuova avventura al Milan ma non dimentico i bei momenti trascorsi con il Monaco, che ringrazio tanto. Un grande grazie a tutto lo Staff, ai tifosi che mi hanno incoraggiato nei momenti difficili e a tutti coloro che mi hanno permesso di progredire in questo meraviglioso club che è l'AS Monaco. Ringrazio anche i miei genitori, parenti e i miei agenti (Moustapha e Azziz) che mi hanno seguito fin dai miei inizi al PSG, Lille, Monaco e oggi al Milan per la loro pazienza e professionalità. Ringrazio infine anche il Milan per l'accoglienza riservatami e l'ottima gestione da parte dello staff di questo nuovo club al quale darò anima e corpo".