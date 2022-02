Milan, complimenti a Ballo-Touré e al Senegal per la Coppa d’Africa

Il Senegal di Fodé Ballo-Touré ha vinto la Coppa d'Africa. Il Milan, attraverso il suo account 'Twitter', ha fatto i complimenti ad entrambi

Ieri sera a Yaoundé (Camerun) il Senegal ha vinto la prima Coppa d'Africa della sua storia battendo l' Egitto per 4-2 ai calci di rigore. Non ha giocato il match Fodé Ballo-Touré , terzino sinistro senegalese del Milan, per un problema all'adduttore. Ciò non toglie, però, che anche l'ex Lille e Monaco si è laureato campione del continente africano con la sua Nazionale. Motivo per cui il Milan, oggi, in un post sull'account ufficiale del club su 'Twitter', ha fatto i complimenti ad entrambi.

Ballo-Touré rientrerà nei prossimi giorni a Milano per recuperare il prima possibile dal problema muscolare e, pertanto, per rimettersi a disposizione di mister Stefano Pioli. In stagione, finora, Ballo-Touré ha disputato 11 partite tra Serie A (9) e Champions League (2), per un totale di 530' sul terreno di gioco.