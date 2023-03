Milan, Bakayoko commenta la sconfitta con la Fiorentina: “Guardiamo avanti”

"Non la nostra serata ma guardiamo avanti.. Grazie per il sostegno dei nostri tifosi". Il centrocampista francese ha giocato uno spezzone della partita ed è stata preferito a Vranckx e a Pobega, cosa successa anche contro il Monza. Il giocatore non si è visto molto, ma ha cercato di dare fisicità a un reparto in difficoltà contro la Fiorentina. Milan, la 'fiducia' a Bakayoko suona come una bocciatura per Pobega e Vranckx