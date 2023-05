“Milanista dentro”: il buon compleanno social del Milan a Tonali

Acquistato, dunque, dal Brescia, club che lo ha cresciuto e lanciato in Serie A, in quella finestra di calciomercato, Tonali ha disputato, finora, con la maglia del Milan già 124 partite, segnato 7 gol e fornito 12 assist per i compagni in tutte le competizioni giocate (campionato, Champions ed Europa League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana). E ha già vinto uno Scudetto nel 2022!