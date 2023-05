“Bandiera, vincente, leggenda”: gli auguri social del Milan a Baresi

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, compie oggi 63 anni. Ecco gli auguri di compleanno del club rossonero via social

Nato a Travagliato (BS) l'8 maggio 1960, oggi Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, compie 63 anni. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri di buon compleanno con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Il Milan ha chiamato Baresi 'bandiera, leader, vincente e leggenda". D'altronde, come altro potrebbe essere definito un uomo che, da calciatore, ha indossato per ben 719 volte la maglia rossonera in 20 stagioni (dal 1977 al 1997) e segnato 33 gol?

Baresi ha esordito con il Diavolo il 23 aprile 1978, in occasione di Verona-Milan 1-2 e ha giocato la sua ultima partita in rossonero il 1° giugno 1997, in occasione di Milan-Cagliari 0-1 a 'San Siro'.

Ha vissuto momenti bui, come l'epoca della Serie B, ma è stato anche e soprattutto il capitano di un'era gloriosa, quella a cavallo tra il ciclo di Arrigo Sacchi e quello di Fabio Capello.

Baresi, 20 anni di Milan, 18 trofei: la metà tra Scudetti e Champions — Con la maglia rossonera, Baresi ha vinto la bellezza di 18 trofei, tra cui 6 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe dei Campioni/Champions League e 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali.

Campione del Mondo nel 1982 con l'Italia del Commissario Tecnico Enzo Bearzot, Baresi è stato anche, un po' a sorpresa visto il ruolo di difensore centrale, capocannoniere della Coppa Italia 1990 con 4 gol all'attivo.

Dopo il ritiro dal calcio giocato è rimasto sempre legato al suo Milan; dapprima come allenatore nelle giovanili, quindi come dirigente. Anche dalla redazione di 'PianetaMilan.it', i migliori auguri di buon compleanno a 'Kaiser Franz', la cui maglia numero 6 è stata ritirata e mai più assegnata.