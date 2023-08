Tanti auguri a Demetrio Albertini: il messaggio social del Milan

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, compie oggi 52 anni. Ecco il messaggio di auguri del club rossonero

Uno dei giocatori più vincenti della storia recente del Milan è senza ombra di dubbio Demetrio Albertini. Il centrocampista italiano, oltre alle 28 reti siglate in tutte le competizioni in maglia rossonera ha fatto incetta di trofei da calciatore, giocando in una delle formazioni probabilmente più forti di sempre. 5 scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali nel suo palmares con il Diavolo