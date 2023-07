Christian Abbiati, nato l’8 luglio 1977, compie oggi 46 anni. L’ex portiere, ha giocato con la maglia del Milan per per 15 lunghe stagioni, per un totale di 380 partite. L'estremo difensore, in rossonero, si è tolto tante soddisfazioni. Ha vinto 3 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea. Sui social il club ha mandato i propri auguri all'ex portiere. Ecco il tweet.