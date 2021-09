Milan-Atletico, Theo Hernandez: “Meritavamo di più, concentrati alla prossima!”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è intervenuto sui social per commentare la sfortunata partita contro l'Atletico Madrid

Non è bastata una mezz'ora super al Milan per portare a casa il primo punto in Champions League. L'espulsione di Franck Kessie ha fortemente indirizzato la partita a favore dell'Atletico Madrid, che ha sfruttato le indecisioni dell'arbitro Çakir. Del match ha parlato Theo Hernandez sui social, che ha mostrato il suo rammarico perché la squadra 'meritava di più'. Ecco il post.