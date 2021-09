MERCATO MILAN E TOP NEWS – Rinnovo Kessie fermo, Florenzi rischia lungo stop

Day after di Milan-Atletico Madrid per i rossoneri, ancora con l'amaro in bocca per un risultato non in linea con quello che si è visto in campo. L'arbitro Çakir ha pesantemente influenzato una gara che stava andando nella giusta direzione, soprattutto dopo il temporaneo vantaggio di Rafael Leao. Attenzione inoltre alle condizioni fisiche di Alessandro Florenzi, che rischia un'operazione che potrebbe metterlo fuori gioco per qualche mese. Tutto fermo, infine, per il rinnovo di Franck Kessie: l'ivoriano sta mettendo in campo la brutta copia di se stesso. Ecco le Top News di giornata sul Milan nelle prossime schede!