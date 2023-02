Milan-Atalanta, Theo Hernandez sui social: “Orgoglioso della squadra”

Lo stesso Theo Hernandez ha voluto esprimere la propria gioia per essersi ritrovato e per aver condotto la squadra al successo. E lo ha fatto attraverso i propri social. Sul proprio profilo Instagram, infatti, il transalpino ha postato un'immagine che ritrae la sua esultanza dopo il gol in coppia con l'amico e compagno di spogliatoio Brahim Diaz. A corredo la frase: "Vittoria importante. Orgoglioso della squadra". Milan, Leao in uscita: ipotesi di scambio con il Liverpool >>>