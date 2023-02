Milan, l’Atalanta nel mirino: ecco gli scatti dai social (FOTO)

Il Milan sta ritrovando la strada giusta: dopo un'altra vittoria senza subire gol, Pioli sembrerebbe aver trovato la soluzione giusta per uscire dalla crisi. Nella prossima partita di Serie A, i rossoneri ospiteranno una squadra temibile come l' Atalanta . Ecco le foto dagli allenamenti.

"Non è stato ancora fatto niente, continuiamo a spingere". Una partita davvero molto importante: il Milan affronterà una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League e, in caso di vittoria, potrebbe spingere ulteriormente lontano la Dea. Per questo, saranno molto importanti i prossimi allenamenti in vista della sfida di campionato. Milan, arriva Ferguson dal Bologna? Ecco numeri e caratteristiche