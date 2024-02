Gabbia si è preso il Milan: il messaggio sui social dopo l’Atalanta

Dal suo ritorno al Milan Matteo Gabbia è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda il reparto difensivo, sempre attento, pulito negli interventi e pericoloso sulle palle inattive come ha dimostrato nella trasferta di Frosinone. Nella serata di ieri, durante la sfida con l'Atalanta, ha mostrato nuovamente tutte le sue qualità mettendo in grande difficoltà l'attacco di Gasperini.